Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро посетовал на «пустой стул», на котором должен был сидеть президент РФ Владимир Путин на предстоящей встрече в Турции по Украине, сообщает Sky News.

Украина сдержала свое слово, а глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл с делегацией на переговоры, чтобы добиваться мира, поделился своей точкой зрения французский министр.

«Но напротив них – пустой стул, стул, на котором сегодня вечером должен был сидеть Владимир Путин», — сказал глава внешнеполитического ведомства Франции.

Ранее Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж собирается обсудить с США введение новых ограничительных мер, чтобы «схватить за горло» Россию. Глава МИД Франции подчеркнул, что Соединенные Штаты и Европа должны «готовиться к разрушительным санкциям», чтобы остановить РФ на Украине.