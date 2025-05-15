Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп «оставляют украинского лидера Владимира Зеленского не у дел», проигнорировав мирные переговоры в Стамбуле.

Об этом пишет американский телеканал CNBC.

«Путин и Трамп оставляют Зеленского не у дел, пропустив мирные переговоры в Турции», — гласит заголовок статьи.

До этого Трамп заявил, что Путину нет нужды ехать на переговоры в Турцию, если там не будет его.

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В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу». Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Тем не менее сам Путин и Дональд Трамп на переговоры не явятся.