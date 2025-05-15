В Турции ответили на вопрос о приезде Трампа на переговоры в Стамбуле

Анкара не получала информации о возможности приезда президента США Дональда Трампа в Стамбул на переговоры России и Украины.

Об этом заявили в администрации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает РИА Новости.

«Пока не получили конкретную информацию об этом визите», — сказала в администрации президента Турции.

Ранее Трамп заявил, что все же готов 16 мая приехать в Стамбул для возможного участия в переговорах между Россией и Украиной, если это будет необходимо.

Трамп объяснил отказ Путина ехать в Стамбул

По данным CNN, Трамп принял решение не приезжать в Турцию в качестве посредника в российско-украинских переговорах, когда узнал состав российской делегации. Однако позже он объяснил отказ президента России Владимира Путина приезжать в Стамбул тем, что российскому лидеру незачем делать это, если на переговорах не будет его самого.