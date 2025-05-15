В НАТО захотели стать «более смертоносными»

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс должен стать «более смертоносным».

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Его слова приводит ТАСС.

«Главы МИД должны обеспечить, чтобы НАТО стала более смертоносной. НАТО должна быть такой сильной, чтобы никто никогда не посмел нападать на нее», — сказал политик.

В частности, генсек НАТО предложил милитаризацию экономики и увеличение оборонных расходов. При этом он отметил, что внимание должно уделяться не только наращиванию расходов, но и равномерному распределению финансовой нагрузки между странами альянса.

Ранее Рютте заявил, что страны Североатлантического альянса должны укреплять оборонную промышленность на фоне «больших успехов» России в этой области.