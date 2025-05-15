Владимир Зеленский и Великобритания заинтересованы в срыве мирных переговоров Украины и России, которые должны пройти сегодня в Стамбуле. Об этом заявил РИА Новости участник движения «Другая Украина», бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

© РИА Новости

Ранее президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле - с 15 мая и без предварительных условий. После чего американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украина должна принять это предложение «немедленно», а Владимир Зеленский сообщил, что «лично» приедет в Турцию.

По словам бывшего парламентария Владимира Олейника, президент Владимир Путин обратил ранее внимание на то, что Россия возвращается к переговорному процессу в Стамбуле, прерванному не по ее вине.

«Скорее всего, стороны не сойдутся. Почему? Потому что сам Зеленский не заинтересован, чтобы был какой-то результат, поскольку он не участвует напрямую в переговорах. Вот сейчас они думают, каким образом обвинить Россию в том, что переговоры не имеют никакого результата», - пояснил Олейник.

Он также уверен, что сейчас необходимо следить не только за тем, где находятся Путин, Трамп и Зеленский, но и за местоположением представителей Великобритании. Сегодня украинские власти больше связаны с англичанами, а они в свою очередь заинтересованы в том, чтобы сорвать эту сделку, уверен эксперт.

Напомним, что еще в марте 2022 года Москва и Киев провели несколько раундов мирных переговоров и в ходе консультаций были достигнуты определенные договоренности. Однако переговорный процесс в итоге был прерван по инициативе Киева.

В ноябре 2023 года Давид Арахамия, депутат Верховной рады Украины, назвал причиной срыва переговоров то, что занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон прибыл в украинскую столицу и призвал «ничего не подписывать, а просто воевать».