В Стамбуле в преддверии переговоров работает спецназ
РИА Новости сообщило, что в Стамбуле для обеспечения безопасности российско-украинских переговоров задействован полицейский спецназ.
Как уточняет издание, бойцы специальных подразделений патрулируют улицы турецкой столицы. Помимо прочего, бойцы в полном обмундировании и с оружием в руках дежурят возле офиса президента Турции.
Напомним, что сегодня в офисе президента Турции, который расположен в Стамбуле, должны протий переговоры делегаций России и Украины.