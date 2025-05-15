В Стамбуле в преддверии переговоров работает спецназ

РИА Новости сообщило, что в Стамбуле для обеспечения безопасности российско-украинских переговоров задействован полицейский спецназ.

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Как уточняет издание, бойцы специальных подразделений патрулируют улицы турецкой столицы. Помимо прочего, бойцы в полном обмундировании и с оружием в руках дежурят возле офиса президента Турции.

Напомним, что сегодня в офисе президента Турции, который расположен в Стамбуле, должны протий переговоры делегаций России и Украины.