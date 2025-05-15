Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Киев при Джо Байдене получил от США 350 миллиардов долларов помощи так легко, будто «забрал конфетку у ребенка».

Он уточнил, что бывший президент Америки отдал Украине деньги без какой-либо отчетности. Трамп отметил, что каждый раз, когда глава киевского режима Владимир Зеленский приезжал в Штаты, то он забирал у Вашингтона сотни миллиардов.