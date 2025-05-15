Трамп рассказал о забранных Киевом у США при Байдене деньгах
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Киев при Джо Байдене получил от США 350 миллиардов долларов помощи так легко, будто «забрал конфетку у ребенка».
Он уточнил, что бывший президент Америки отдал Украине деньги без какой-либо отчетности. Трамп отметил, что каждый раз, когда глава киевского режима Владимир Зеленский приезжал в Штаты, то он забирал у Вашингтона сотни миллиардов.
«Надеюсь, что Украина и Россия смогут что-то сделать, поскольку конфликт должен прекратиться. Конечно, не только из-за того, что Америка потратила на это 350 миллиардов долларов», - отметил Трамп.