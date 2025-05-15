Гросси заявил о ежедневных звуках взрывов вокруг ЗАЭС

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС) в течение последней недели ежедневно слышали взрывы и звуки боевых действий на различном удалении от станции. Об этом заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси.

"Группа [инспекторов] МАГАТЭ в течение последней недели ежедневно слышала звуки военных действий, взрывы раздавались на разном расстоянии от ЗАЭС, а рано утром во вторник группа также слышала оружейные выстрелы и звук, похожий на звук беспилотника", - приводит слова Гросси пресс-служба агентства.