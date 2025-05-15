Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал лидеров Евросоюза не мешать проведению переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Он также выразил надежду на успех этой встречи по урегулированию украинского конфликта.

Прибыв в Анталью на неформальное совещание глав МИД стран НАТО, Сийярто отметил, что сейчас "мир наблюдает за другим турецким городом - Стамбулом, где начинаются прямые российско-украинские переговоры".

"Мы надеемся, что обе стороны будут открыты для достижения соглашения, и мы ожидаем, что Брюссель не предпримет никаких действий, которые могли бы помешать достижению российско-украинского соглашения о мире или по крайней мере о прекращении огня", - написал Сийярто в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее правительство Венгрии неоднократно выражало сожаление в связи с тем, что лидеры ЕС стремятся к продолжению военного конфликта на Украине, а не к поддержке усилий по достижению мира.