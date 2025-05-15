NTV: пока нет определенности по составу и планам украинской делегации в Стамбуле

На данный момент нет точной информации о составе делегации Украины, которая, как предполагается, будет вести переговоры с российской стороной в Стамбуле. Как сообщает телеканал NTV, нет также и определенности относительно планов украинской делегации прибыть в Стамбул.

Как поясняет канал, ссылаясь на неформальные обсуждения, делегация Украины "может прибыть в Стамбул из Анкары после переговоров Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом".

Отмечается, что ситуация находится в постоянной динамике. На данный момент нет окончательных сведений о точном составе делегации Украины и прибытии ее в Стамбул, где ожидается возобновление мирных переговоров.

Российская делегация, как отметил телеканал, уже находится в Стамбуле.

Официальная встреча Зеленского и Эрдогана в президентском комплексе в Анкаре намечена на 13:00 мск, после чего стороны перейдут к переговорам в узком и расширенном составах. В 15:30 у Эрдогана уже намечено другое официальное мероприятие.