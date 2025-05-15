Зеленский проведет пресс-конференцию после встречи с Эрдоганом

Владимир Зеленский намерен провести пресс-конференцию после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во второй половине дня, на которой может озвучить планы по переговорам с делегацией РФ в Стамбуле. Об этом сообщила корреспондент канала "Новости. Live", освещающая визит украинской делегации в Анкару.

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"14 мая была одна программа [Зеленского в Анкаре], где должна была присутствовать пресса, сегодня она очень сократилась. Могу лишь подтвердить, что пресс-конференция Зеленского запланирована на послеобеденное время", - сказала она.

Корреспондент добавила, что состав украинской делегации на переговорах с Россией остается неизвестным, а также то, будет ли она присутствовать в Стамбуле сегодня или завтра. Она отметила, что на этот счет есть некие слухи, но не стала уточнять, о чем идет речь.

Между тем, по информации депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский вылетел в Анкару из Кракова, прибытие ожидается около 11:00 (совпадает с московским). Его сопровождают глава офиса Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров. В Анкаре к ним присоединится министр иностранных дел Андрей Сибига, который прибудет туда из Антальи со встречи глав МИД НАТО.

Зеленский в Анкаре в 13:00 встречается с Эрдоганом. Как сообщил ранее ТАСС источник, встреча Эрдогана с Зеленским будет предшествовать началу переговоров России и Украины в Стамбуле.