Трамп объяснил отказ Путина ехать в Стамбул

Президенту России Владимиру Путину нет никакого смысла ехать на переговоры с Украиной в Стамбул, если там не будет американского лидера Дональда Трампа.

Об этом заявил сам президент США, передает агентство Reuters.

«Зачем ему ехать, если я не еду? Потому что я не собирался ехать. Я не планировал, но поехал бы?», — задался вопросом глава государства.

Переговоры Москвы и Киева состоятся 15 мая, в Стамбуле. В состав российской делегации вошли помощник президента Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, заместитель министра обороны Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Путин провел совещание по переговорам с Украиной

По данным телеканала CNN, Трамп не поехал в Турцию для участия в переговорах между Россией и Украиной в качестве посредника, узнав состав российской делегации. Кроме того, по словам источников, изменение графика Трампа во время его поездки по трем странам Ближнего Востока стало бы настоящим логистическим кошмаром, не говоря уже о серьезной дипломатической задаче по подготовке президента к таким важным переговорам в столь сжатые сроки.