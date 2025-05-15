Трамп: США и Иран близки к заключению сделки по ядерной программе

США и Иран близки к заключению соглашения по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Тегерана. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

"Возможно, вы уже прочли, что Иран согласился на условия, по которым мы не будем, я говорю это дружелюбно, создавать радиоактивную пыль в Иране. Я хочу, чтобы у них все было хорошо. [Иран] - великая страна, но она не может иметь ядерное оружие. Все просто. Никаких 30-страничных документов, всего одно предложение - они не могут обладать ядерным оружием. Я думаю, мы близки к заключению сделки", - сказал Трамп на встрече с представителями деловых кругов США и Катара в Дохе.