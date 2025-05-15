«Восхищается Путиным»: Великобритания готовится к переменам

Сенсационная победа партии Reform UK на местных выборах заставляет экспертов говорить о появлении в Великобритании новой серьезной политической силы, лидер которой Найджел Фарадж заявлял о своем восхищении президентом России Владимиром Путиным. Что происходит в Великобритании, разбиралось агентство РИА Новости.

Reform UK, основанная в 2018-м как «партия Brexit», одержала сенсационную победу на местных выборах, получив 677 мест в муниципальных советах, причем в десяти из них абсолютное большинство. Всего на этом уровне реформисты увеличили свое присутствие на 96%, в основном за счет потерпевшей сокрушительное поражение Консервативной партии.

«Я искренне считаю, что «Реформа» сейчас - основная оппозиционная партия в стране. И в британской политике происходит сдвиг вправо, которого мы не видели примерно столетие с тех пор, как лейбористы потеснили либералов», - заявил министр здравоохранения Британии Уэс Стритинг.

При этом представители партии уже заявили о своих планах одержать победу и на парламентских выборах, сформировав в итоге собственное правительство.

Лидер партии Найджел Фарадж известен евроскептицизмом и критическим отношением к приему мигрантов, особенно с Ближнего Востока и из Восточной Европы. Также он отмечал, что симпатий к российскому лидеру у него нет, но он восхищается Владимиром Путиным как политическим деятелем. Британский политик также высказывал мнение, что Запад, путем расширения НАТО, «спровоцировал войну» на Украине.

«Британия сломлена не только в том смысле, что ее инфраструктура не справляется, но и на более глубоком уровне из-за многих лет пустых обещаний», - именно так Фарадж прокомментировал условия, обеспечившие успех его партии на выборах.

После прихода к власти Фарадж уже пообещал учредить должность министра по депортациям и всех нелегалов отправлять на лодках обратно на континент. Также партия предлагает значительное сокращение налогов при одновременных расходах в 190 миллиардов долларов на государственные преобразования, упразднение палаты лордов, отмену пособий для работоспособных и отказ от цели достичь нулевого выброса углекислого газа.

При этом опросы общественного мнения показывают высокую популярность новой политической силы. В частности, исследования YouGov свидетельствуют о том, что если бы выборы в палату общин состоялись сегодня, то Reform UK получила бы 309 мандатов, и ей бы не хватило всего 16 мест для абсолютного большинства. При этом консерваторы, по данным опросов, могут рассчитывать всего на 27 мандатов.

Однако эксперты скептически относятся к планам партии сформировать собственное правительство, напоминая, что выборы в парламент Великобритании пройдут только в 2029 году и кандидаты избираются по мажоритарной системе.

«Местные органы власти могут решать локальные вопросы, связанные с дорогами, здравоохранением, образованием, но на стратегическом уровне они ничего не решают. Когда речь зайдет о внешней политике, обеспечении национальной безопасности и экономике, британцы, возможно, передумают голосовать за партию, у которой толком нет программы», - отметила глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

Напомним, что в 2024 году Лейбористская партия одержала сокрушительную победу на выборах в Великобритании, заняв 412 мест в парламенте из 650 возможных. При этом находившаяся у власти с 2010 года Консервативная партия под руководством Риши Сунака показала худший результат в своей истории. В свою очередь партии Reform UK сумела записать на свой счет пять избирательных округов, а ее лидер Найджел Фараж прошел в парламент с восьмой попытки.