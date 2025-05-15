Стало известно, кто будет консультировать Зеленского по встрече с РФ

Советник премьер-министра Кира Стармера по вопросам безопасности Джонатан Пауэлл поедет в Турцию, чтобы дать рекомендации президенту Украины Владимиру Зеленскому по предстоящим российско-украинским переговорам в Стамбуле. Об этом сообщает газета Guardian.

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При этом издание отмечает, что министры иностранных дел других стран Европы пока не надеются, что будут представлены на этих переговорах.

Совет Пауэлла заключается в том, чтобы Зеленский не делал ничего такого, что оттолкнуло бы президента США Дональда Трампа, говорится в статье.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Утром 15 мая российская делегация прибыла в турецкий Стамбул для переговоров с представителями Украины. Делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.