На Украине раскрыли единственный вопрос для обсуждения с Россией

Украинская делегация намерена обсуждать с Россией только вопрос о временном прекращении огня. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на украинских чиновников.

По информации издания, речь идет об объявлении 30-дневного перемирия и дальнейшем контроле над прекращением огня.

Утром 15 мая российская делегация прибыла в турецкий Стамбул для переговоров с представителями Украины. Делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Эксперт назвала важные аспекты переговоров в Стамбуле

Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.