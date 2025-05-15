Рубио назвал решающий аспект в переговорах России и Украины

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Европа имеет решающее значение в переговорах России и Украины по урегулированию конфликта. Такое мнение выразил госсекретарь США Марко Рубио после неформальной встречи министров иностранных дел НАТО, заявление опубликовано на официальном сайте Госдепартамента.

Рубио назвал решающий аспект в переговорах России и Украины
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«Госсекретарь Рубио подчеркнул, что европейское лидерство имеет решающее значение для того, чтобы Россия и Украина добросовестно вели переговоры о быстром и прочном урегулировании кризиса», — отмечается в заявлении.

Также Рубио обсудил с европейскими главами МИД усилия президента США Дональда Трампа по прекращению боевых действий на Украине.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что Трамп, вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и госсекретарь Рубио помогли сделать «исторический шаг к миру» на Украине.

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