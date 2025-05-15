Эрдоган встретится с Зеленским

У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана запланирован ряд официальных мероприятий, в том числе с президентом Украины Владимиром Зеленским, следует из обнародованного для прессы графика.

© Вечерняя Москва

Около 13:00 по местному времени (совпадает с московским) в президентском комплексе состоится церемония встречи Владимира Зеленского. После нее пройдут переговоры в формате тет-а-тет, затем — в расширенном составе, а также рабочий обед.

Около 15:30 Эрдоган примет участие в мероприятии в центральном офисе Партии справедливости и развития, а в 17:00 у него запланировано еще одно официальное событие, передает ТАСС.

11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле и провести встречу 15 мая. После этого лидер США Дональд Трамп подчеркнул, что Киев обязан незамедлительно согласиться на предложение Москвы.

Эрдоган во время телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским призвал того не упускать возникшую возможность для проведения прямых переговоров с Москвой по поводу конфликта. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позже сообщил, что Россия продолжает подготовку к этой встрече.

Заместитель главы Министерства иностранных дел Сергей Рябков в свою очередь уточнил, что темой переговоров в Стамбуле станет вопрос о том, как обеспечить надежное устойчивое урегулирование конфликта.