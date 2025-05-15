СМИ: Зеленский настаивал на присутствии Путина в Стамбуле из-за Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил российского коллегу Владимира Путина на переговоры в Стамбул для того, чтобы добиться расположения лидера США Дональда Трампа. Об этом пишет журнал Responsible Statecraft (RS).

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«Очень редко бывает, чтобы реальный прогресс в мирных переговорах достигался на встречах между самими лидерами, и у россиян есть некоторые основания считать это не серьезным предложением, а маневром или трюком, чтобы получить благосклонность Трампа», — говорится в статье.

Кроме того, в материале говорится, что в начале этого года власти Украины отвергали возможность о переговорах с Российской Федерацией, требуя вывода войск.

До этого стало известно, что советник премьер-министра Кира Стармера по вопросам безопасности Джонатан Пауэлл поедет в Турцию, чтобы дать рекомендации президенту Украины по предстоящим переговорам в Стамбуле.

13 мая Зеленский заявил, что готовился к встрече только с Путиным. Таким образом он ответил на вопрос о том, будет ли представлена от Украины переговорная группа в случае, если Россия отправит на встречу своих представителей.