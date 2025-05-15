Начало переговоров между российской и украинской делегациями в Стамбуле ожидается после обеда.

Об этом сообщил источник корреспондента RT Константина Придыбайло.

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Ранее сообщалось, что начало переговоров по Украине в Стамбуле запланировано примерно на 10:00 мск.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что длительность переговоров в Стамбуле, если они всё же состоятся, будет зависеть от их хода.