Начало переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле ожидается после обеда
Начало переговоров между российской и украинской делегациями в Стамбуле ожидается после обеда.
Об этом сообщил источник корреспондента RT Константина Придыбайло.
На Западе рассказали, чем обернутся для Зеленского переговоры в Стамбуле
Ранее сообщалось, что начало переговоров по Украине в Стамбуле запланировано примерно на 10:00 мск.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что длительность переговоров в Стамбуле, если они всё же состоятся, будет зависеть от их хода.