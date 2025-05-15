Эксперт назвала важные аспекты переговоров в Стамбуле

Одной из особенностей предстоящих переговоров в Стамбуле станет закрытый формат и вероятное обсуждение вопроса об установлении первопричин украинского конфликта. Об этом заявила РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

По ее словам, закрытый формат «обоснованно подразумевает установление первопричин конфликта, без этого сложно будет двигаться дальше».

«Мир должен осознать, что стало его основой. Во-вторых, без ложных иллюзий необходимо конкретизировать предложения с учетом имеющихся реалий», - пояснила Ковитиди.

Она отметила, что сейчас сложно сказать, насколько долго будут раскачиваться «дипломатические качели», однако совершенно ясно, что это будут «непростые переговоры».

Напомним, что с предложением возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая выступил президент России Владимир Путин. Он не исключил, что во время встречи стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.

В украинскую делегацию войдут Владимир Зеленский, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Андрей Сибига. Москву под руководством помощника президента РФ Владимира Мединского будут представлять замглавы МИД Михаил Галузин и начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков.