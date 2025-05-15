Рютте выразил «осторожный оптимизм» по поводу переговоров в Стамбуле

Генсек НАТО Марк Рютте выразил "осторожный оптимизм" по поводу переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, но попытался возложить всю ответственность за результат на Москву.

Об этом он заявил по прибытии в Анталью на неформальную встречу глав МИД НАТО.

"Я осторожно оптимистичен, что русские тоже готовы сыграть свою роль, и не только украинцы готовы к переговорам", - сказал Рютте.

Рютте также поблагодарил администрацию Трампа, без которой, по его словам, переговоров бы не было.

Президент России Владимир Путин, выступая перед журналистами в Кремле в ночь на 11 мая, предложил властям в Киеве возобновить без предварительных условий прямые переговоры, прерванные ими в 2022 году. К диалогу предлагается приступить 15 мая в Стамбуле. Путин также отметил, что ранее РФ неоднократно объявляла перемирия, которые стабильно нарушались киевским режимом, в том числе и последнее трехдневное перемирие, введенное на время празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В свою очередь Владимир Зеленский заявил о намерении прибыть в Стамбул в четверг. Это заявление последовало после того, как президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на предложенные Путиным переговоры. До этого Зеленский обуславливал переговоры с Москвой введением 30-дневного прекращения огня.