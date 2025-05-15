Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что члены альянса должны активнее развивать свою оборонную промышленность на фоне достижений России. Об этом сообщает Adana Post.

Во время визита в Турцию Рютте заявил, что турецкая оборонная промышленность очень важна для всего альянса. По его словам, заводы по производству боеприпасов в Техасе не смогли бы столь эффективно работать без тесного сотрудничества с компаниями в Турции.

«Нам необходимо развивать ее [оборонную промышленность - прим.ред.] во всем альянсе, поскольку мы знаем, что россияне быстро перестраиваются. Теперь они производят за три месяца столько боеприпасов, сколько альянс раньше производил за год», - подчеркнул Рютте.

Также он призвал членов НАТО не вводить ограничения на продажу оружия в отношении друг друга. Рютте подчеркнул, что страны ЕС должны тесно сотрудничать с Турцией, Норвегией и Великобританией, не входящими в Евросоюз.

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Ранее Рютте назвал серьезной угрозой для западных стран усиление союзов России, Китая, Северной Кореи и Ирана. По мнению генсека НАТО, крепнущие связи России с этими странами в первую очередь представляют угрозу для США. Генсек НАТО обвинил Москву в передаче КНДР передовых технологий и заявил, что это представляет прямую опасность для США, континентальной Европы и Японии.