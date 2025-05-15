Трампу пригрозили импичментом за серию преступлений

Американский конгрессмен-демократ Шри Танедар обвинил президента США Дональда Трампа в совершении серии преступлений за четыре месяца у власти. На своей странице в соцсети Х Танедар заявил, что к преступлениям в том числе относится решение Трампа принять подаренный Катаром самолет.

По словам конгрессмена, за 15 дней с тех пор, как он заявил о семи преступлениях Трампа, за которые президенту грозит импичмент, глава государства совершил еще больше правонарушений, а «наиболее опасным» из них было решение принять частный самолет стоимостью 400 миллионов долларов от Катара. Танедар заявил, что даже республиканские конгрессмены назвали этот шаг неправильным.

«Поэтому, поговорив со многими коллегами, я решил не навязывать голосование по импичменту сегодня. Вместо этого я дополню собранные статьи и продолжу мобилизовать поддержку как демократов, так и республиканцев, чтобы они вместе со мной защищали Конституцию», - подчеркнул Танедар.

Как сообщило Politico, Танедар решил не воплощать в жизнь свою угрозу инициировать голосование об импичменте Трампу 14 мая на фоне растущего давления со стороны коллег-демократов.

По данным издания, демократов возмутило, что Танедар настаивал на продолжении своей попытки импичмента в тот момент, когда они пытаются привлечь внимание к возможным сокращениям республиканцами медстраховки Medicaid и других федеральных программ. В это же время Республиканская партия приближается к голосованию в Палате представителей по своему законопроекту о масштабном сокращении налогов.

Хотя многие демократы считают, что Трамп совершил преступления, за которые ему можно объявить импичмент, они расценили меры Танедара как второстепенные во время решающей недели на Капитолийском холме. Несколько конгрессменов-демократов были замечены за общением с Танедаром в частном порядке.