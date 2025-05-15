Российская делегация прибыла в Стамбул, где должны возобновиться переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом 15 мая сообщает «Интерфакс» со ссылкой на авиационные службы.

По данным агентства, борт с российскими чиновниками и дипломатами ранним утром приземлился в турецком аэропорту Ататюрка.

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Встречу планируется начать в 10:00 по московскому времени, уточняет ТАСС со ссылкой на собственный источник. Переговоры пройдут в закрытом режиме в рабочем офисе президента республики.