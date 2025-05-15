В Турции оценили слова Путина о переговорах

Турецкая газета Aydinlik Gazetesi, ссылаясь на экспертов, сообщила, что предложение президента России Владимира Путина о проведении мирных переговоров в Стамбуле существенно нарушает планы лидеров европейских стран по ведению затяжного конфликта на Украине.

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«Заявление Владимира Путина пошатнуло баланс в Европе. Европейские страны планировали перевооружить киевский режим и укрепить его в военном отношении, выиграв время за счет прекращения огня», - отмечает издание.

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Как уточнил эксперт Барыш Адыбейли, европейские страны в настоящий момент находятся в поиске новой угрозы, поэтому следующее противостояние они могут устроить и с Россией.