Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Начало переговоров по Украине в Стамбуле планируется в 10:00 мск

Переговоры по Украине в Стамбуле стартуют в рабочем офисе президента Турции Долмабахче, запланированные на 10:00 по местному времени. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча пройдет в закрытом для прессы режиме, и ранее в этом же месте в марте 2022 года состоялись российско-украинские переговоры, которые были сорваны по вине украинской стороны.

Эксперт: НАТО переходит от угроз к делу в патрулировании Балтики

Североатлантический альянс начал реализацию своих планов по патрулированию Балтийского моря. Об этом сообщает ТАСС.

Военный эксперт Александр Степанов отметил, что Дания утвердила обновленный план по усилению военно-морских сил, включая закупку беспилотных дронов Voyager для контроля Датских проливов.

Эти меры, по мнению эксперта, могут повысить уровень напряженности в регионе в контексте агрессивной политики НАТО.

В ГД продумают меры по запрету продажи сладостей в алкомаркетах

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая предлагает запретить продажу сладостей в алкогольных магазинах. Об этом сообщает ТАСС.

Она отметила, что алкомаркеты привлекают детей, предлагая "вкусняшки" по более низким ценам, что делает эти магазины привычными для молодежи.

Также Буцкая выступила за сокращение числа алкомаркетов в жилых домах, чтобы снизить доступность алкоголя для детей и подростков.

Мирошник напомнил, что Зеленский в 2019 году уже отказывался от прекращения огня

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Владимир Зеленский в 2019 году отказался от прекращения огня, что было ключевым пунктом предварительно подписанного договора. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что этот пункт был заменен на "обтекаемые формулировки", которые украинская сторона не выполнила, что привело к отсутствию желания продолжать переговоры с Зеленским.

Мирошник также подчеркнул, что Россия и другие страны видели в Зеленском возможность для урегулирования конфликта и были готовы к уступкам в процессе переговоров.

МВД: мошенники похищают личные данные через письма с рекламой от маркетплейсов

Мошенники начали похищать персональные данные через рекламные рассылки, выдавая себя за известные маркетплейсы. Об этом сообщает ТАСС.

В этих письмах злоумышленники предлагают якобы акции, скидки и розыгрыши, включая распродажу учебных принадлежностей, и при переходе по ссылкам пользователи рискуют потерять свои данные.

МВД России призывает граждан быть бдительными и открывать ссылки только от проверенных источников.