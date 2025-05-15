Мирошник:  Зеленский в 2019 году уже отказывался от прекращения огня

Газета.Ru

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в ходе брифинга в Бишкеке напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский в 2019 году уже отказывался от прекращения огня. Об этом сообщает ТАСС. По словам Мирошника, прекращение огня было одним из основных пунктов договора, предварительно подписанного украинской стороной.

Мирошник: Зеленский в 2019 году уже отказывался от прекращения огня
© РИА Новости
"Зеленский тогда, при том что договор уже был парафирован его стороной, отказался от этого пункта", - поделился дипломат.

Он добавил, что пункт о прекращении огня был заменен на "обтекаемые формулировки", которые Киев так и не выполнил. Мирошник уточнил, что в 2019 году Россия, Белоруссия и некоторые другие страны воспринимали Зеленского как новую возможность для урегулирования конфликта. К примеру, белорусский президент Александр Лукашенко вел с Зеленским многочасовые переговоры, пытаясь уговорить того наладить нормальное взаимодействие.

До этого Кремль опубликовал состав российской делегации. Ее возглавит помощник президента Владимир Мединский. В состав делегации также вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

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