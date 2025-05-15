Объявлено время начала переговоров по Украине в Стамбуле

Сегодня в 10:00 по московскому времени в стамбульском дворце Долмабахче стартуют закрытые переговоры по урегулированию ситуации на Украине. Встреча пройдет в рабочем офисе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана при полном отсутствии прессы.

Источник, знакомый с организацией мероприятия, подтвердил ТАСС время начала переговоров. Участники обсудят возможные пути деэскалации конфликта, однако детали повестки пока не разглашаются.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал распоряжение о формировании российской делегации для предстоящих переговоров с Украиной, которые пройдут в Стамбуле. Возглавит делегацию помощник президента Владимир Мединский, который уже руководил переговорной группой в 2022 году.