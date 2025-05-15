Стало известно о планах Эрдогана на встречи с делегациями России и Украины

Встречи с делегациями РФ и Украины, которые могут провести переговоры в четверг в Стамбуле, нет в графике президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на график мероприятий турецкого лидера.

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Отмечается, что вместо этого Эрдоган примет в своей резиденции в Анкаре Владимира Зеленского. Последующие мероприятия, запланированные на 15 мая, также пройдут в турецкой столице.

При этом возможные переговоры России и Украины пройдут в рабочем офисе администрации Эрдогана в Стамбуле.

11 мая президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он добавил, что начать их следует без промедлений, и предложил дату и место — 15 мая в Стамбуле. Российскую делегацию возглавит помощник российского лидера Владимир Мединский. Он же возглавлял российскую делегацию на очных переговорах с Украиной, которые проходили в Стамбуле в марте 2022 года. В Кремле тогда объясняли, что Мединский был выбран, так как обладает деловыми качествами и глубочайшей экспертизой.