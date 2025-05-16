В России прокомментировали возможную встречу Путина и Зеленского

Встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского сама по себе ничего не даст. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, передает ТАСС.

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«Нарушая собственный запрет на переговоры с президентом Путиным, Украина запросила такую встречу. При этом мы понимаем, что сам факт такой встречи никакой добавленной стоимости не даст», — заявил чиновник.

Мирошник подчеркнул, что нужны содержательные проекты документов, которые будут закладывать фундамент для мирного урегулирования конфликта.

«Одним "разговорным жанром" тут не обойдется», — прокомментировал он.

Ранее Мирошник заявил, что благодаря мирным переговорам в Турции, Киев хотел получить «передышку» на фронте. Также он отметил, что Москва создала все условия для встречи с представителями Киева в Стамбуле.