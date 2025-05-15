В Италии рассказали о кошмаре для Евросоюза в Стамбуле

Московский Комсомолец

Итальянская журналистка издания L'Antidiplomatico Клара Стателло заявила, что отсутствие стран Евросоюза на переговорах в Стамбуле по украинскому конфликту стало настоящим кошмаром для Брюсселя.

В Италии рассказали о кошмаре для Евросоюза в Стамбуле
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«Для основных стран Европейского союза и Брюсселя исключение из переговорного процесса стало настоящим кошмаром. Все, кто не попадет на банкет по случаю переговоров, окажутся в меню», - отметила Стателло.

По ее словам, отсутствие диалога с представителями европейских стран говорит о наличии четкой стратегии.

«Это говорит о непризнании веса данных субъектов в процессе переговоров», - подчеркнула она.
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