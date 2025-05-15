Иран назвал условие отказа от ядерного оружия

Четвертый раунд переговоров между США и Ираном по ядерной сделке, прошедший в столице Омана Маскате, не принес ощутимых результатов. Следующий пятый раунд состоится примерно 18-19 мая.

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Перед его проведением глава МИД Ирана Аббас Аракчи выразил готовность скорректировать уровень обогащения урана для укрепления доверия в отношениях с американской стороной. Он также предложил создать совместное предприятие по ядерному обогащению с участием региональных арабских стран и американских инвестиций в качестве альтернативы требованию Вашингтона о ликвидации иранской ядерной программы.

Трамп заявил о близости США и Ирана к заключению ядерной сделки

Однако это заявление Аракчи было неофициальным. По сведениям CNN, на фоне протестов Ирана президент США Дональд Трамп отказался от планов переименовать Персидский залив в Арабский. Однако, несмотря на ведущиеся переговоры, министерство финансов США объявило о новых санкциях против 6 физических и 12 юридических лиц в Иране за содействие в развитии иранской программы баллистических ракет.

В четверг верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил NBC News, что его страна может взять обязательство никогда не производить ядерное оружие, избавиться от запасов высокообогащенного урана, который может быть использован для производства вооружений, и согласиться обогащать уран только до уровня, необходимого для гражданского применения. Также Тегеран готов разрешить международным организациям и инспекторам контролировать процесс обогащения. Но все это в обмен на немедленное снятие всех экономических санкций, введенных против Ирана.