Канцлер Германии Фридрих Мерц опозорился, пригрозив России санкциями в случае отказа от прекращения огня на Украине. Об этом пишет редактор немецкого издания Berliner Zeitung Симон Цайзе.

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Он отметил, что ультиматум канцлера оказался провальным, подчеркнув, что тот не имеет «тузов в рукаве, чтобы сыграть в покер с [президентом РФ Владимиром] Путиным». «Провал стал позором, когда [глава США] Дональд Трамп лишил Мерца и его европейских коллег своей поддержки», — говорится в статье.

Цайзе напомнил, что несколько недель назад немецкий политик рассматривал возможность использовать ракеты Taurus для удара по Крымскому мосту, не задумываясь о том, какой будет реакция России. Однако теперь, по его словам, Мерц отступает. «Кто-то, должно быть, шепнул ему, что Германия, скорее всего, проиграет в прямом столкновении с Россией», — предположил редактор.

Ранее Мерц пригрозил России масштабным ужесточением санкций, если Кремль не согласится на 30-дневное перемирие на Украине. Он заявил, что действия Европы, США и Великобритании в этом вопросе будут