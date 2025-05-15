СМИ: в Британии из переполненных тюрем хотят выпустят раньше срока

Власти Британии хотят выпускать преступников, в том числе рецидивистов, раньше положенного срока из-за переполненности тюрем. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на представители британского минюста Шабану Махмуд.

Она рассказала о введении новых правил для содержания преступников, которые ранее были приговорены к тюремному заключению сроком от одного до четырех лет, затем освобождены и вновь совершили преступление - то есть, рецидивистов. Теперь они будут помещаться в тюрьму на фиксированный срок в 28 дней.

По мнению британского минюста, эти меры позволят высвободить до 1,4 мест в тюрьмах. Тем не менее, инициатива встретила сопротивление со стороны правозащитников - они заметили, что такой короткий срок заключения даст насильникам и грабителям вновь терроризировать людей.

До этого газета Figaro сообщила о том, что Франция изучает вариант перевода части иностранных заключенных из своих переполненных тюрем в пенитенциарные учреждения стран Восточной Европы.