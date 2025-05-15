Итальянский депутат притворился привидением и попытался напугать премьер-министра

Лидер левой оппозиционной партии «+Европа» Риккардо Маджи был удалён из зала заседаний итальянского парламента за эпатажную акцию, направленную против премьер-министра Джорджи Мелони. Об этом сообщили местные СМИ.

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Во время выступления главы правительства перед депутатами Маджи появился в зале, накрыв голову белой простынёй в пародии на призрака. В таком виде он приблизился к трибуне, где находилась Мелони, обвиняя её в игнорировании предстоящего референдума 8–9 июня по вопросам гражданства и трудовых прав.

Политик напомнил премьеру, что в 2016 году, находясь в оппозиции, она сама критиковала власти за недостаточное освещение аналогичного народного волеизъявления. Поводом для акции стали заявления представителей правящей коалиции, призвавших граждан бойкотировать голосование.

Пока охрана выводила Маджи из зала, Мелони с улыбкой наблюдала за происходящим и запечатлела инцидент на камеру телефона. Парламентская сессия была временно приостановлена из-за нарушения регламента.