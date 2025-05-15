Разговор РФ и Украины ждут в Стамбуле впервые с 2022 года

Мировые СМИ ожидают переговоров по украинскому урегулированию в четверг в Стамбуле по предложению президента РФ Владимира Путина. Эта встреча может стать первым прямым контактом делегаций РФ и Украины с марта 2022 года, когда переговорщики Москвы и Киева вели диалог во дворце Долмабахче на берегу Босфора.

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Российскую делегацию вновь возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Также в нее, как и в 2022 году, войдет замминистра обороны Александр Фомин. От МИД в переговорной группе будет замминистра Михаил Галузин, который отвечает за пространство СНГ. Три года назад от российского дипведомства в делегацию входил Андрей Руденко, который и сегодня занимает пост замглавы ведомства, но теперь отвечает за другой регион. Также в делегации - начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Опубликован еще и список экспертов с российской стороны, которые будут работать в Стамбуле и также представляют собой сильных переговорщиков. В списке - первый замначальника информации управления Генштаба ВС РФ Александр Зорин, замначальника управления президента РФ по госполитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России Виктор Шевцов.

Помимо Турции как принимающей стороны, в Стамбуле будут присутствовать и высокопоставленные представители США.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее заявил, что госсекретарь Марко Рубио и другие американские должностные лица отправятся в Турцию на планируемые переговоры по Украине. Представитель Белого дома уточнил в беседе с журналистами, что в Стамбул также едут спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и американский спецпосланник по Украине Кит Келлог. Не исключал Трамп и того, что сам может полететь в Стамбул, если это будет полезно для переговоров.

Предложение Путина

Российская сторона за время проведения специальной военной операции (СВО) многократно подчеркивала готовность к дипломатическому урегулированию украинского конфликта. В ночь с 10 на 11 мая президент РФ Владимир Путин выступил с предложением возобновить прямые переговоры с Украиной с 15 мая в Стамбуле. "Начать предлагаем без промедления, уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле. Там, где они [переговоры] проводились ранее, и там, где они были прерваны", - подчеркнул российский лидер. Как напомнил глава государства, процесс был тогда прерван именно Киевом.

Предложение Путина подразумевает возобновление переговоров без каких-либо дополнительных условий. Президент также отметил, что турецкая сторона многое сделала для организации переговоров Москвы и Киева.

Небезусловный Киев

В качестве первой реакции Владимир Зеленский потребовал от российской стороны подтверждение о "полном, длительном и надежном" прекращении огня, начиная с 12 мая. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда заметила, что на Банковой, вероятно, "плохо прочитали стенограмму" слов российского лидера.

После призыва президента США Дональда Трампа немедленно согласиться на предложенные Путиным переговоры Зеленский добавил, что готов к встрече в Стамбуле. Однако он повторил условие о прекращении огня и отметил, что будет лично ждать Владимира Путина в четверг в Турции.

При этом на Украине все еще действует решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), устанавливающего невозможность переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, которое Зеленский 4 октября 2022 года ввел в действие. Но 13 мая нынешнего года Владимир Зеленский заявил, что действие указа о запрете на переговоры с Россией его самого не касается.

Прогнозы преждевременны

О содержании планирующихся переговоров известно немногое, как это обычно и бывает в случае столь важных дипломатических контактов. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков пояснил, что тематика встречи в Стамбуле будет охватывать вопросы устойчивого урегулирования и реалии на земле, включая вопрос территорий.

"Прогнозы делать преждевременно", - подчеркнул высокопоставленный дипломат, добавив, что многое будет зависеть от позиции западных спонсоров Киева. Ранее европейские страны анонсировали новые санкции в отношении России и выразили свое неприятие после предложения о переговорах в Стамбуле. Так, президент Франции Эмманюэль Макрон назвал инициативу РФ недостаточной и "неприемлемой". Захарова, оценивания требования Европы о перемирии, подчеркнула, что там добиваются 30-дневного перемирия, "чтобы дать Киеву передышку для восстановления военного потенциала и продолжения противостояния с Россией".

Посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник в преддверии ожидающейся встречи предположил, что согласованный в Стамбуле в 2022 году российскими и украинскими представителями текст может стать вариантом урегулирования конфликта с учетом корректив за три прошедших года.