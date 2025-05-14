На Западе рассказали, чем обернутся для Зеленского переговоры в Стамбуле

Владимир Зеленский угодил в ловушку из-за предстоящих переговоров России и Украины в Стамбуле. Об этом в беседе со Sputnik заявил отставной подполковник Генштаба швейцарской армии Ральф Боссхард.

По его словам, президент РФ Владимир Путин имеет в рукаве много козырей, тогда как киевский режим застрял в политическом тупике, поскольку прямые переговоры с Москвой означают, что Зеленский «войдет в историю в качестве самого безуспешного главы в истории своей страны».

«Зеленский втянут в эту жесткую игру и больше не может рассчитывать на счастливый финал своей президентской комедии», — считает Боссхард.

Напомним, что переговоры РФ и Украины пройдут уже завтра, 15 мая, в Стамбуле. В украинскую делегацию войдут Зеленский, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Андрей Сибига. Москву под руководством помощника президента РФ Владимира Мединского на переговорах будут представлять замглавы МИД Михаил Галузин и начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков.