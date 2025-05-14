Итальянского депутата выгнали из парламента за попытку напугать премьера Мелони

Секретарь левой оппозиционной партии «+Европа» Риккардо Маджи нарядился призраком, чтобы напугать премьер-министра страны Джорджи Мелони во время заседания депутатов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что в результате Маджи выгнали из Палаты депутатов итальянского парламента. При этом, политик зашел в зал заседания во время ответов Мелони на вопросы парламентариев — после этого он направился к трибуне премьер-министра, выкрикивая на ходу упреки в ее адрес. В качестве костюма Маджи использовал простынь, которую он натянул на голову.

Ранее Мелони не приехала в Киев на встречу с другими европейскими лидерами, поскольку не согласилась с предложением французского президента Эммануэля Макрона об отправке миротворцев на Украину.