Госсекретарь США прилетел в Турцию на встречу стран НАТО

Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Турцию в среду, 14 мая, после поездки с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в Саудовскую Аравию и Катар. Он приземлился в прибрежном городе Анталье. Об этом пишет CNN.

Двухдневная неформальная встреча глав внешнеполитических ведомств 32 стран — членов НАТО стартовала в Анталье сегодня, 14 мая. Она проводится в рамках подготовки к саммиту глав государств и правительств НАТО, который состоится в Гааге 24–25 июня.

По данным телеканала, первоначальная цель поездки Рубио — неформальная встреча министров иностранных дел стран НАТО — оказалась в тени потенциальных переговоров между Москвой и Киевом, которые должны пройти в Турции 15 мая.

Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф приедут в Стамбул лишь 16 мая, заметили журналисты.

Доктор военных наук капитан 1-го ранга запаса Константин Сивков предположил, что ожидать некоего прорыва на предстоящих переговорах не стоит.

«Позиции, которые существуют для Европы и Украины с одной стороны и для России — с другой, неприемлемы и диаметрально противоположны», — уточнил аналитик.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что украинские власти готовы вступить в прямые переговоры с Россией по урегулированию кризиса. Вместе с тем, добавил он, Киев по-прежнему настаивает на длительном прекращении огня.