Итальянского депутата выгнали из парламента за попытку напугать премьера Мелони

Итальянского депутата из оппозиционной партии "+Европа" Риккардо Маджи выгнали из здания парламента страны за попытку "напугать" премьера Джорджу Мелони в образе приведения. Об этом сообщает издание Agenzia Nova.

Как говорится в публикации, Маджи во время выступления Мелони вошел в зал заседаний с простыней на голове.

Он направился к трибуне премьера, выкрикивая упреки в адрес Мелони из-за намеченного на июнь референдума о гражданстве и трудовых правах.

Парламентарий выразил недовольство тем, что нынешний премьер, которая в 2016 году состояла в оппозиции, критиковала власти за игнорирование в публичном пространстве одного из референдумов. При этом сейчас некоторые представители правящей во главе с Мелони коалиции призывают граждан воздержаться от голосования на июньском референдуме.

В итоге Маджи схватила охрана и вывела из зала заседаний. При этом премьер отреагировала на демарш депутата улыбкой, успев снять его на телефон.