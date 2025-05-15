Подоляк: Зеленский не может встречаться с Мединским
Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк высказался о переговорах с помощником российского лидера Владимиром Мединским.
Его слова привёл украинский «Пятый канал».
«(Зеленский — RT.) не может встречаться, тем более с Мединским — не совсем понятен статус будет», — считает Подоляк.
14 мая президент России Владимир Путин утвердил состав делегации для переговоров с Украиной, которые намечены на 15 мая в Стамбуле.
Возглавил делегацию помощник президента России Владимир Мединский.
Корреспондент RT Игорь Жданов, находящийся в настоящий момент в Стамбуле, прокомментировал назначение помощника российского президента Владимира Мединского главой делегации на переговорах с Украиной.