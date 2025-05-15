Подоляк: Зеленский не может встречаться с Мединским

Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк высказался о переговорах с помощником российского лидера Владимиром Мединским.

Его слова привёл украинский «Пятый канал».

«(Зеленский — RT.) не может встречаться, тем более с Мединским — не совсем понятен статус будет», — считает Подоляк.

14 мая президент России Владимир Путин утвердил состав делегации для переговоров с Украиной, которые намечены на 15 мая в Стамбуле.

Возглавил делегацию помощник президента России Владимир Мединский.

Корреспондент RT Игорь Жданов, находящийся в настоящий момент в Стамбуле, прокомментировал назначение помощника российского президента Владимира Мединского главой делегации на переговорах с Украиной.