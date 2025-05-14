Стало известно, кто войдет в состав делегации от Украины в Стамбуле

На Украине раскрыли состав делегации, с которой Владимир Зеленский прибудет на переговоры с Россией в Стамбуле. Имена участников опубликовала «Страна.ua.

По данным издания, в состав украинской делегации войдут министр обороны Рустем Умеров, глава президентского офиса Андрей Ермак, советник президента Игорь Жовква и министр иностранных дел Андрей Сибига, который уже находится в Турции.

«Но решение о формате переговоров и будут ли они, будет принимать лично президент уже завтра в Турции», — говорится в тексте.

Лавров не будет представлять Россию на переговорах по Украине в Стамбуле

Напомним, что с предложением возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая выступил лидер РФ Владимир Путин. Он не исключил, что во время встречи стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.