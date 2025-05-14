Послом Украины в Турции назначен замглавы экстремистской организации

Новым послом Украины в Турции стал зампредседатель организации «Меджлис крымско-татарского народа» (признан в России экстремистской организацией и запрещен) Нариман Джелялов. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский, передает РИА Новости.

Напомним, что в 2021 году в поселке Перевальное в предгорной части Крыма в результате взрыва был поврежден газопровод. Джемлялов является одним из организаторов этой диверсии. В сентябре 2022 года Верховный суд Крыма признал его виновным и приговорил к 17 годам колонии. В 2024 году он был возвращен на Украину в рамках обмена между Москвой и Киевом.

«Назначить Джелялова Наримана Энверовича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турецкой Республике», — говорится в указе.

Когда новый посол приступит к исполнению обязанностей, не сообщается.