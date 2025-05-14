США ввели вторичные санкции против Ирана

Министерство финансов США заявило о расширении санкций против Ирана, включив в списки десять компаний, в том числе из Китая. Об этом сообщает РИА Новости.

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В ведомстве подчеркнули, что рестрикции были применены против четверых граждан Китая и одного иранца, а также против 10 юрлиц из этих стран.

До этого президент США Дональд Трамп на встрече с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани заявил об уверенности в том, что вопрос ядерной программы Ирана разрешится. Он отметил, что это «интересная ситуация».

Трамп ранее 14 мая сообщил, что готов заключить сделку с Ираном, если тот откажется от создания ядерного оружия. По его словам, при этом Тегеран «должен перестать спонсировать терроризм, отказаться от ведения кровавых прокси-войн и навсегда отказаться от цели создать ядерное оружие».

Также Трамп заявлял, что сведет к нулю поставки нефти из Ирана и доведет исламскую республику до банкротства в случае ее отказа от ядерной сделки.