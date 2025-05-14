Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что помощь Украине со стороны стран Запада привела к разграблению страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Дубинского, западная помощь Украине стала причиной разграбления страны, а также роста ее политической зависимости. При этом депутат также заявил, что такое положение принесло выгоду «Соросу и глобалистам», но в скором времени Киев «перестанет быть нужен» странам Запада.

«Проект анти-Россия принес своим авторам — Соросу и глобалистам — 10-ти кратный выхлоп в виде заработков на энергетике, ВПК, политическом влиянии, и, наконец, контроль над украинскими ресурсами и недрами. Из государственного организма "изъяты" 10 млн трудоспособных мужчин и фертильных женщин, взята под контроль транзитная инфраструктура, а больше взять тут нечего», — заявил Дубинский.

Ранее Дубинский заявил, что у Европы нет денег на поддержку Украины.