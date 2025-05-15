В МИД Украины заявили о готовности к переговорам в любом формате

Киев готов к переговорам "в любых форматах", заявил в Анкаре спикер МИД Украины Георгий Тихий.

"Мы открыты к переговорам в любых форматах", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

По его словам, в настоящее время украинская делегация ожидает прибытия Владимира Зеленского, у которого запланирована встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Тихий считает, что после встречи с Эрдоганом появится больше ясности по дальнейшим действиям украинской стороны.

"Я думаю, что в процессе будет больше понимания, какие будут дальнейшие шаги", - сказал он.

До сих пор украинская сторона не сообщала, кто именно будет вести переговоры с российской стороной в Стамбуле.

Встреча Зеленского с Эрдоганом ожидается в Анкаре в 13:00. Как сообщал ТАСС источник, встреча Эрдогана с Зеленским будет предшествовать началу переговоров России и Украины в Стамбуле.