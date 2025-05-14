Венгрия раскрыла имена украинских шпионов среди дипломатов

Венгерские власти опубликовали данные сотрудников украинского посольства, которых обвинили в шпионской деятельности и объявили персонами нон-грата.

Венгерский парламент обнародовал имена украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием, передает Lenta.Ru со ссылкой на Magyar Nemzet.

Глава парламентской фракции «Фидес» Мате Кочиш отметил, что венгерские службы давно фиксировали активную деятельность украинских спецслужб, однако не поднимали этот вопрос, чтобы не ухудшать отношения между двумя странами.

Из сообщения следует, что первыми секретарями посольства Украины в Венгрии, объявленными персонами нон-грата, стали Юрий Керничный и Дмитрий Кричфалуши. Они были вынуждены покинуть территорию Венгрии. Бывший сотрудник дипмиссии Сергей Александров был задержан и депортирован с запретом на въезд в Шенгенскую зону сроком на десять лет.

В публикации уточняется, что действия венгерской стороны стали ответом на деятельность украинских спецслужб, которую власти Венгрии сочли угрозой государственной безопасности.

В воскресенье власти Венгрии отменили встречу с Украиной по вопросам венгерского меньшинства в Закарпатье на фоне обвинений Киева в шпионаже. До этого в Киеве заявили, что власти Венгрии отложили намеченные на 12 мая переговоры с Украиной по вопросам национальных меньшинств.

9 мая глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что послу Венгрии на Украине вручили ноту о высылке в течение 48 часов двух сотрудников посольства Венгрии в Киеве.