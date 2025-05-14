13 человек пострадали из-за удара молнии во Франции

13 человек получили травмы из-за удара молнии в зоопарке во французском департаменте Буш-дю-Рон. Об этом сообщает Le Parisien.

Согласно информации издания, среди пострадавших есть несколько детей. Кроме того, одна женщина находится в критическом состоянии — источник сообщает, что она прилетела во Францию из Германии.

«Эта женщина, 29-летняя гражданка Германии, которую сопровождали ее сестра и двое детей, изначально считалась, как и другие, находящейся в “относительно экстренном состоянии”, но в конечном итоге была “переквалифицирована в состояние абсолютной экстренности и доставлена ​​для лечения в больницу Салон-де-Прованс”», — сообщает издание.

Отмечается, что остальные пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Животные и инфраструктура зоопарка не пострадали.

Ранее медсестра в Турции ответила на звонивший телефон и получила удар молнии.