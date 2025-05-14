Зеленский сделал заявление по переговорам с Россией

Окончательные решения о шагах Киева будут приняты после того, как станет ясно, кто именно будет представлять Россию на встрече.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем вечернем обращении.

«Ожидаю, кто прибудет от России, тогда буду определять, какие шаги надо делать Украине», — отметил Зеленский.

При этом он подчеркнул, что «мы слышим также, что президент Трамп рассматривает возможность быть в Турции, поэтому это может стать самым сильным аргументом».

Также в обращении украинский лидер подчеркнул, что текущая неделя может стать переломной с точки зрения дипломатических усилий по урегулированию конфликта. Ожидается, что окончательные детали будущей встречи в Стамбуле будут согласованы в ближайшие дни.

Ранее президент России Владимир Путин предлагал Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле, однако Киев выдвинул условия, которые Москва сочла неприемлемыми, в том числе требование полного прекращения огня. В обсуждение возможных переговоров также вовлечены Турция и страны НАТО, а президент США Дональд Трамп призывал Украину согласиться на российское предложение о встрече в Турции.